 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 916,00
-1,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmila : succès des rachats d'obligations
information fournie par AOF 10/10/2025 à 18:10

(AOF) - Carmila a annoncé le succès de l’offre de rachat de ses propres obligations. Pour cette opération, la troisième société cotée de centres commerciaux en Europe a dépensé 313,10 millions d’euros. Dans le détail, les obligations à échéance 2027 ont représenté 57,60 millions d’euros, celles à échéance mars 2028 se sont élevées à 60 millions d’euros, et le solde (195,50 millions d’euros) concerne une échéance octobre 2028. Carmila a indiqué que la totalité des obligations rachetées sera annulée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de 251 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, nord de l’Italie et de l'Espagne ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,7 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 371 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 36,38 % par Carrefour, Prédica détenant 9,88 % des titres et Cardif 9,08 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : chaînes à prix discount, magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026), du sport ou de la beauté, boutiques éméphères ou « specialty leasing », d’où une forte dynamique commerciale, avec 219 baux signés au 1 er trimestre (942 baux en 2024),

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development : investissement en capital dans des enseignes innovantes, type Cigusto,

- face aux contraintes réglementaires affectant la rentabilité, report à 2025 au plus tôt des 5 projets d’extension majeure en France, d’où un repli à 200 M€ des investissements ;

- optimisation du capital par cessions d’actifs finançant des acquisitions ciblées et gestion active de l’échéance de la dette, optimisant sa liquidité,

- innovation au service de l’offre multicanale -expérimentation menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- 2024 : réduction des émissions de CO2 de 54 % vs 2019,

- 2025 :valorisation des déchets à 100 et résilience climatique de tous les bâtiments,

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019,

- actions de compensation carbone avec le monde agricole,

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Succès de l’intégration de Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France : renforcement de la présence du groupe dans l’est et le nord contribution fortement positive au résultat ;

- Repli à 200 M€ des investissements dans les extensions en France, en raison des contraintes réglementaires ;

- Bilan maîtrisé avec un ratio LTV de 38,9 % et un effet de levier ramené à 7,4.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 26,12 €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : à fin mars, recouvrement des loyers (taux de 95,9 %) et occupation des locaux (96 %) ;

- Retombées des 50 projets de restructuration en cours, pour un coût de 50 M€ ;

- Après une croissance de 3,7 des loyers nets à fin mars, objectif 2025 d’un résultat récurrent par action en hausse de 4,8 % à 1,75 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action, ratio d’endettement LTV contenu sous 40 % et dividende égal à au moins 1 € ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2024 en hausse à de 1,25 €, assorti d’un programme de rachat d’actions, pour 10 M€

Valeurs associées

CARMILA
16,7200 EUR Euronext Paris -0,12%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank