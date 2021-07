CARMILA - Résultats du premier semestre 2021

Dans un environnement toujours marqué par la crise sanitaire (2,2 mois de fermeture cumulée sur le semestre), Carmila démontre l'efficacité de sa plateforme par une commercialisation très dynamique et l'accélération des relais de croissance, tout en s'appuyant sur son maillage, sa stratégie omnicanale et une structure financière solide.

Bonne reprise des chiffres d'affaires des commerçants lors de la réouverture (chiffres d'affaires de juin 2021 à +5% par rapport à juin 2019 en France)

Une commercialisation très dynamique (541 baux signés en progression de 40% par rapport au S1 2019 et de 140% par rapport au S1 2020)

Des réversions positives pour les nouvelles commercialisations (+3,9% par rapport aux valeurs locatives) et pour les renouvellements (+3,0%)

Un taux d'occupation financier stable à 95,7%

Une base locative solide et stable (-0,6% par rapport à décembre 2020)

Une valeur de patrimoine stable qui atteint 6 135 M€ droits inclus (-0,2% à périmètre constant par rapport à décembre 2020)

Un actif net réévalué (NTA EPRA) à 23,69 €/action en variation de -4%

Un résultat récurrent à 76,2 M€ (hors impact IFRS 16 covid) en retrait de -18,9% par rapport au premier semestre 2020 et un résultat par action à 0,53 € (hors impact IFRS 16 covid)

Un taux de recouvrement du premier semestre 2021 de 69,3%

Un ratio d'endettement LTV à 39,4% droits inclus au 30 juin 2021 impacté temporairement par les recouvrements des loyers du premier semestre 2021