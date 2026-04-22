Carmila propose attribution gratuite d’actions plafonnée à 1 % du capital sur 26 mois

* Carmila soumet au vote de l’assemblée générale du 13 mai 2026 une autorisation de 26 mois pour attribuer des actions existantes ou à émettre, sans contrepartie, aux salariés et mandataires sociaux du groupe. * Plafond global fixé à 1% du capital. * Attributions aux mandataires sociaux plafonnées à 0,50% des titres de capital à la date de décision d’attribution. * Rapport des commissaires aux comptes daté du 27 mars 2026 ne formule pas d’observations sur les informations présentées par le conseil d’administration. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carmila SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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