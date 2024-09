Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: offre de rachat sur quatre souches obligataires information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Carmila a annoncé lundi soir le lancement d'une offre de rachat sur quatre souches d'obligations existantes pour un montant de 150 millions d'euros.



L'exploitant de centres commerciaux créé par Carrefour explique que cette opération va lui permettre de gérer sa dette de manière 'proactive' et d'en étendre la maturité tout en optimisant la structure de son bilan.



Dans le détail, l'offre doit porter sur 300 millions d'euros d'obligations au taux de 1,625% arrivant à échéance en mai 2027, 350 millions au taux de 2,125% arrivant à échéance en mars 2028, 500 millions d'euros au taux de 5,50% arrivant à échéance en octobre 2028 et 325 millions d'euros au taux de 1,625% arrivant à échéance en avril 2029.



Parallèlement, le groupe a manifesté son intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées en euros, sous réserve des conditions de marché.



L'offre de rachat, qui a débuté hier, se terminera le 23 septembre, avec des résultats attendus le 24 septembre.





