Carmila: mandat à un PSI pour des rachats d'actions

(Zonebourse.com) - Carmila indique avoir confié à un prestataire de service d'investissement (PSI) un mandat de rachat d'actions au comptant portant sur un montant maximum de 10 millions d'euros, pour une période d'achat qui courra de ce 24 juillet au 31 décembre 2025, au plus tard.



Les actions ainsi rachetées seront conservées en vue de leur annulation future. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'assemblée générale de la foncière du 14 mai dernier.





Valeurs associées CARMILA 17,3400 EUR Euronext Paris +2,00%