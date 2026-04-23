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Carmila-Loyers nets en hausse organique au T1, objectif confirmé
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:03

Carmila CARM.PA a fait état jeudi d'une croissance organique de 1,2% des loyers nets au premier trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de résultat net récurrent par action.

Le groupe immobilier français a enregistré 100,7 millions d'euros de loyers nets au premier trimestre, après 100,5 millions un an plus tôt.

Carmila a confirmé viser un résultat net récurrent par action (EPS) d'au moins 1,84 euro en 2026, en hausse de 2% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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