Carmila: lancement d'une offre de rachat obligataire

(CercleFinance.com) - Carmila annonce lancer une offre de rachat sur quatre souches d'obligations existantes, à des échéances allant de 2027 à 2029 et représentant un montant cumulé de 1,475 milliard d'euros, et souhaiter émettre des obligations à taux fixe libellées en euros.



L'offre de rachat est notamment soumise à un montant maximum d'acceptation de 150 millions d'euros que la foncière d'immobilier commercial peut augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à l'émission des nouvelles obligations.



Ces opérations permettront à Carmila de gérer de manière proactive et d'étendre davantage le profil d'échéance de sa dette et d'optimiser la structure de son bilan. L'offre de rachat débute ce 16 septembre et se terminera le 23 septembre à 16h00.





