Carmila lance une offre de rachat obligataire
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 13:10
Parallèlement, la foncière a l'intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées en euros, pour un montant principal estimé à 300 MEUR. L'offre de rachat est notamment soumise à la fixation des conditions financières et la signature de cette émission.
L'offre de rachat obligataire débute ce 2 octobre et se terminera le 9 octobre à 16h00 (CEST). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 10 octobre.
