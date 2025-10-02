 Aller au contenu principal
CAC 40
8 083,34
+1,46%
Carmila lance une offre de rachat obligataire
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 13:10

Carmila annonce le lancement d'une offre de rachat portant sur quatre souches d'obligations existantes représentant un montant global de 1 475 millions d'euros, à des taux allant de 1,625 à 5,500% et à des échéances allant de 2027 à 2029.

Parallèlement, la foncière a l'intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées en euros, pour un montant principal estimé à 300 MEUR. L'offre de rachat est notamment soumise à la fixation des conditions financières et la signature de cette émission.

L'offre de rachat obligataire débute ce 2 octobre et se terminera le 9 octobre à 16h00 (CEST). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 10 octobre.

CARMILA
17,360 EUR Euronext Paris -0,34%
