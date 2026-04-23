Carmila - Information financière au 31 mars 2026

Poursuite de la création de valeur sur les trois moteurs de croissance

• Croissance organique des loyers nets : +1,2 % au T1 26, soit +80 pb au-dessus de l’indexation, en ligne avec les objectifs

• Croissance par l’investissement : stratégie d’acquisition confirmée et cession de Villers-Semeuse réalisée le 31 mars 2026 pour 12,4 millions d’euros

• Croissance par l’innovation : déploiement en cours du Retail Media et accélération du Specialty Leasing (+5 %)



Forte dynamique commerciale et excellence opérationnelle

• Forte activité commerciale : 227 baux signés (vs. 219 au T1 25), soit une hausse de +4 % en volume et de +34 % en valeur locative avec une réversion de +2,0 %

• Taux d’occupation financier élevé à 95,5 % (stable vs. fin mars 25)

• Taux de recouvrement à 96,5 % (en hausse de 30 pb vs. fin mars 25)

• Chiffre d’affaires des commerçants en progression de +1,1 % et fréquentation en hausse de +0,9 % par rapport au T1 25, tiré par l’Espagne à respectivement +7,0 % et +2,7 %