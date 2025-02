Carmila grimpe après ses comptes annuels

(AOF) - Carmila caracole en tête de l'indice SBF 120, bondissant de 5,18% à 17,88 euros. La foncière commerciale a publié hier soir un résultat net récurrent à 1,67% par action, en hausse de 4,5% par rapport à 2023 et contre 1,65% visé par les dirigeants. Le groupe affiche des loyers nets à 370,7 millions d’euros en croissance soutenue de 8,3% par rapport à 2023 (+4,2 % en organique) . La dynamique commerciale est "très bonne" avec 942 baux signés et une réversion positive de 3,0%.

En 2025, Carmila anticipe un résultat récurrent par action de 1,75 euro, en croissance de 4,8% par rapport à 2024. Cette anticipation prend comme hypothèse une croissance organique des loyers, soutenue par l'impact de l'indexation ainsi que la contribution additionnelle de Galimmo, sur une année pleine.

Par ailleurs, il sera proposé à l'Assemblée générale mixte du 14 mai 2025 de voter un dividende de 1,25 euro par action, au titre de l'exercice 2024, et payé en numéraire (en hausse de 4,2% par rapport à l'exercice précédent). Cette proposition correspond à un taux de distribution du résultat net récurrent de 75%, en ligne avec la politique de dividende de Carmila.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième foncière de commerce dEurope continentale gérant un réseau de 2O1 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, Italie et Espagne;

- Portefeuille immobilier dune valeur de 5,9 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 342 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 36,38 % par Carrefour, Prédica détenant 9,88 % des titres et Cardif 9,08 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : -chaînes à prix discount ou magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026),

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development) : investissement en capital dans des enseignes innovantes avec pour objectif 2026 20 M€ de bénéfice net additionnel,

- innovation au service de l’offre multicanale -expérimentation menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour- et dopée par le lancement de la digital Academy ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019,

- valorisation des déchets à 100 %, résilience climatique de tous les bâtiments en 2025,

- actions de compensation carbone avec le monde agricole,

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Bilan maîtrisé avec 3,3 Mds€ de capitaux propres, 2,2 Mds€ de dette nette, un ratio LTV de 38 % et un effet de levier encore élevé à 7,5.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 24, €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : taux de recouvrement des loyers (96 %) et d’occupation des locaux (95,9 %) ;

- Lancement durant l’été de l’OPA sur Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France, au portefeuille complémentaire du groupe, qui renforcera sa présence dans l’est et le nord ;

- Report à 2025 au plus tôt des 5 projets d’extension majeure en France, en raison de contraintes réglementaires affectant la rentabilité, d’où un repli à 200 M€ vs 550 M€ des investissements ;

- Objectif 2024 relevé : un résultat récurrent par action en hausse de 3,65 % à 1,65 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action et ratio d’endettement LTV de 40 % au plus ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2023 de 1,20 €.