Carmila: feu vert de l'AC à l'acquisition de Galimmo information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila fait part de la décision de l'Autorité de la concurrence, qui met un terme à la période dérogatoire concernant la reprise des galeries commerciales de Galimmo, rendue définitive ce jour.



La foncière va maintenant engager des discussions avec des repreneurs potentiels pour procéder à la cession de la galerie commerciale de Villers Semeuse en 2025, un site qui représente moins de 0,2% du patrimoine et des revenus locatifs du groupe.





