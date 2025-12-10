Carmila en partenariat pour le retail media avec JCDecaux
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 10:22
Ils prévoient de développer et déployer une offre DOOH indoor au coeur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu'une offre OOH et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu'aux entrées des galeries, en France puis en Espagne.
En France, ce projet constituera le plus vaste déploiement multisite jamais réalisé par JCDecaux : il concernera 161 galeries des centres commerciaux et 297 zones d'accès aux galeries, afin d'optimiser l'impact des campagnes publicitaires.
En Espagne, le groupe déploiera à partir de 2027 une offre DOOH indoor dans 91 galeries commerciales ainsi qu'une offre OOH et DOOH outdoor dans 88 zones d'accès aux galeries et aux hypermarchés Carrefour.
"Sur ces deux géographies, les équipements digitaux s'appuieront sur des technologies de dernière génération, à faible consommation énergétique, pilotées de manière centralisée", ajoute le spécialiste de la communication extérieure.
Valeurs associées
|16,6800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La cour d'appel de Paris a accepté mercredi de libérer sous contrôle judiciaire l'intermédiaire Alexandre Djouhri, qui était le dernier prévenu du procès libyen à être encore incarcéré. L'homme d'affaires franco-algérien de 66 ans, condamné le 25 septembre à six ... Lire la suite
-
L'action de GameStop recule après un chiffre d'affaires du troisième trimestre inférieur aux prévisions
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de près ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue sans enthousiasme mercredi, dans l'attente de l'issue de la réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui devrait baisser ses taux directeurs et dessiner des perspectives pour 2026. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 cédait 0,33%, ... Lire la suite
-
Le député brésilien Glauber Braga interrompt une session parlementaire pour voter en faveur de la réduction de la peine de l'ancien président Jair Bolsonaro à 27 ans de prison, en guise de "protestation" contre ce qu'il a dénoncé comme une "offensive putschiste". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer