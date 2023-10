Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmila: émission obligataire pour 500 millions réalisée information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce avoir procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, dont la demande a dépassé 1,1 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de 2,2 fois.



Le coupon de l'émission de 5,5% (taux de swap 5 ans plus 218 points de base), ainsi que l'effet des opérations de pré-couverture réalisées par Carmila, correspondent à un coût moyen de la dette d'acquisition d'environ 5,3%.



Le produit de l'émission financera notamment l'acquisition de Galimmo, dont la finalisation est attendue à l'été 2024. Sa position de trésorerie permettra aussi à Carmila de couvrir le remboursement de l'émission obligataire arrivant à maturité en septembre 2024.





Valeurs associées CARMILA Euronext Paris -0.42%