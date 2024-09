Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmila: émission d'une première obligation verte information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Carmila indique avoir procédé à l'émission de sa première 'obligation verte' d'un montant de 300 millions d'euros, à échéance du 25 janvier 2032 et assortie d'un coupon annuel de 3,875%, une opération sursouscrite près de sept fois.



Le financement a été levé avec une marge de 160 points de base au-dessus du taux de référence et sans prime d'émission. Il permet à la foncière d'accroître sa base d'investisseurs obligataires et de poursuivre l'optimisation de son passif.



L'émission s'inscrit dans le cadre du 'Green Bond Framework' de Carmila publié en octobre 2022, et ses fonds financeront des actifs respectant des critères d'éligibilité exigeants et transparents avec une certification BREEAM 'Very Good' ou 'Excellent'.





