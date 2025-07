Carmila: dans le vert sur un relèvement de prévisions information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 16:27









(Zonebourse.com) - Carmila gagne 2% sur des perspectives 2025 revues à la hausse en marge de sa publication semestrielle, anticipant désormais un résultat net récurrent par action en croissance de 7% à 1,79 euro (contre 1,75 euro par action prévu initialement).



La foncière d'immobilier commercial revendique une 'excellente performance financière' pour les six premiers mois de l'année, avec un résultat net récurrent par action accru de 7,1% à 0,93 euro et un EBITDA en hausse de 14,1% à 176,9 millions.



A 203,4 millions d'euros, ses loyers nets ont enregistré une croissance soutenue de 15,4% (+3,6% à périmètre constant), intégrant une indexation des loyers de 2,5%, ainsi que la contribution de Galimmo (nette de cessions) sur six mois de 11,8%.



Carmila affiche en outre une revalorisation de son patrimoine de 1,1% sur un an (+0,6% à périmètre courant), à 6,69 milliards d'euros au 30 juin 2025, grâce à la dynamique de la base locative et au taux de capitalisation du portefeuille stable à 6,6%.





Valeurs associées CARMILA 17,3200 EUR Euronext Paris +1,88%