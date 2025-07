Carmila: cession d'une galerie dans les Ardennes information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Carmila fait part de la signature d'un accord avec la coopérative U, portant sur la cession prévue au second semestre 2025 d'une galerie marchande située à Villers-Semeuse (Ardennes), pour un montant de 12,4 millions d'euros, droits inclus.



'Cette cession, réalisée avec un rendement initial net de 7,5%, démontre à nouveau la liquidité du portefeuille de Carmila, à des conditions favorables', met en avant la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.



Carmila rappelle que le 13 mars dernier, l'Autorité de la concurrence (ADLC) a approuvé son acquisition de Galimmo, sous réserve de la cession de cette galerie marchande couvrant une superficie de 4.761 m² et comprenant 20 lots.





Valeurs associées CARMILA 16,8200 EUR Euronext Paris +0,12%