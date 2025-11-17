Carmila cède quatre actifs et dépasse son objectif annuel de 50 millions d'euros de cessions

(AOF) - Carmila a annoncé la cession de quatre actifs en Espagne pour un montant de 37,3 millions d’euros (droits inclus). Cette somme reflète une prime de 12% par rapport aux valeurs d’expertise et un rendement net initial de 6,6%. Avec ces opérations, la foncière poursuit l’optimisation de son capital et atteint 66 millions d’euros de cessions sur l’année 2025, dépassant ainsi son objectif initial de 50 millions d’euros. Le produit de ces cessions sera réinvesti dans des acquisitions ciblées et créatrices de valeur.

Le groupe a confirmé sa position d'acheteur net avec un objectif annuel de 100 millions d'euros d'acquisitions pour 50 millions de cessions, tout en maintenant une position financière robuste.

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de 251 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, nord de l’Italie et de l'Espagne ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,7 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 371 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 29,8 % par Carrefour, Prédica détenant 10 % des titres ; Cardif 9,2 % et Sogeccap 6,2 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : chaînes à prix discount, magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026), du sport ou de la beauté, boutiques éméphères ou « specialty leasing », d’où une forte dynamique commerciale, avec 467 baux signés au premier semestre.

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development : investissement en capital dans des enseignes innovantes, type Cigusto

- volontarisme dans la croissance externe : enveloppe de 100 M€ d’acquisitions pour les prochaines années

- optimisation du capital par cessions d’actifs (29 M€ en 2025) et gestion active de l’échéance de la dette, optimisant sa liquidité

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- 2024 : réduction des émissions de CO2 de 54 % vs 2019,

- 2025 :valorisation des déchets à 100 et résilience climatique de tous les bâtiments

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019

- actions de compensation carbone avec le monde agricole

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Succès de l’intégration de Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France : renforcement de la présence du groupe dans l’est et le nord et contribution fortement positive au résultat ;

- Bilan maîtrisé avec un ratio LTV de 39,7 %, un effet de levier de à 7,6 et un coût de la dette de 3 %.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 25,89 €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : à fin juin, recouvrement des loyers (taux de 96,5 %) et occupation des locaux (96 %) ;

- Retombées des 50 projets de restructuration en cours, pour un coût de 50 M€ ;

- Repli à 200 M€ des investissements dans les extensions en France, en raison des contraintes réglementaires ;

- Après une croissance de 3,6 % des revenus locatifs et de 7,1 % du résultat net récurrent à fin juin, objectifs 2025 relevés : résultat récurrent par action en hausse de 7 % à 1,79 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action, ratio d’endettement LTV contenu sous 40 % et dividende égal à au moins 1 € ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2024 en hausse à 1,25 €, assorti d’un deuxième programme de rachat d’actions, de 10 M€