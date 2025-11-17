Carmila cède €37,3 mlns d'actifs non stratégiques en Espagne

information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 08:04

Carmila SA CARM.PA :

* CARMILA CÈDE 37,3 MEUR D'ACTIFS NON STRATÉGIQUES EN ESPAGNE ET DÉPASSE SON OBJECTIF DE CESSION 2025

* RÉALISÉE AVEC UNE PRIME DE 12% PAR RAPPORT AUX VALEURS D'EXPERTISE ET UN RENDEMENT NET INITIAL DE 6,6%

Texte original nBw4mXt59a Pour plus de détails, cliquez sur CARM.PA

(Rédaction de Gdansk)