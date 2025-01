Carmila: Bank of America passe à Neutre

(AOF) - Bank of America passe de Sous-Performance à Neutre sur Carmila , avec un objectif de cours inchangé de 18 euros. Le bureau d’études apprécie la dynamique positive des bénéfices et le potentiel de rendement total pour les actionnaires de 22 %. "Les actions se négocient à un taux de capitalisation implicite de 7,7 % et une décote d'environ 30 % par rapport à la valeur nette d'inventaire 2026, reflétant désormais assez bien la normalisation de la croissance des loyers pour le commerce de détail et les centres commerciaux à haut rendement de Carmila" précise le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième foncière de commerce dEurope continentale gérant un réseau de 2O1 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, Italie et Espagne;

- Portefeuille immobilier dune valeur de 5,9 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 342 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 36,38 % par Carrefour, Prédica détenant 9,88 % des titres et Cardif 9,08 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : -chaînes à prix discount ou magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026),

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development) : investissement en capital dans des enseignes innovantes avec pour objectif 2026 20 M€ de bénéfice net additionnel,

- innovation au service de l’offre multicanale -expérimentation menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour- et dopée par le lancement de la digital Academy ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019,

- valorisation des déchets à 100 %, résilience climatique de tous les bâtiments en 2025,

- actions de compensation carbone avec le monde agricole,

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Bilan maîtrisé avec 3,3 Mds€ de capitaux propres, 2,2 Mds€ de dette nette, un ratio LTV de 38 % et un effet de levier encore élevé à 7,5.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 24, €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : taux de recouvrement des loyers (96 %) et d’occupation des locaux (95,9 %) ;

- Lancement durant l’été de l’OPA sur Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France, au portefeuille complémentaire du groupe, qui renforcera sa présence dans l’est et le nord ;

- Report à 2025 au plus tôt des 5 projets d’extension majeure en France, en raison de contraintes réglementaires affectant la rentabilité, d’où un repli à 200 M€ vs 550 M€ des investissements ;

- Objectif 2024 relevé : un résultat récurrent par action en hausse de 3,65 % à 1,65 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action et ratio d’endettement LTV de 40 % au plus ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2023 de 1,20 €.