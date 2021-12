Carmila annonce un nouveau plan stratégique autour de la croissance et du développement durable

• Carmila présentera son nouveau plan stratégique et financier à horizon 2022-2026 lors de sa journée investisseurs du 7 décembre 2021 à Paris

• Ce plan décrit la nouvelle ambition de Carmila de construire une croissance durable et d’investir dans de nouvelles lignes métiers. Carmila répond ainsi aux évolutions structurelles du retail, qui ont connu une accélération avec la crise sanitaire

• Ce plan repose sur trois piliers :

o Un nouveau rôle pour Carmila en tant qu’incubateur et plateforme omnicanale pour ses commerçants

o Une position de leader en matière de développement durable, notamment au travers de projets de mixité urbaine et de l’engagement d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2030

o L’investissement dans de nouvelles lignes métiers : les infrastructures digitales et les nouveaux concepts retail