Carmila ajoute résolution sur ratification de Sébastien Cayla au conseil d’administration

* Carmila a corrigé avis de convocation BALO du 6 avril 2026 pour assemblée du 13 mai 2026, en ajoutant résolution sur ratification cooptation d’un administrateur. * Correction BALO du 10 avril 2026 a introduit nouvelle 5e résolution portant sur ratification nomination de Sébastien Cayla au conseil d’administration. * Ajout a entraîné renumérotation des résolutions suivantes, avec report des résolutions relatives aux rémunérations, aux conventions réglementées, aux rachats d’actions, aux annulations de titres, aux attributions gratuites, ainsi que des pouvoirs pour formalités. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carmila SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/208833688BEE4E32AA8ABED605028322D5B997F7
