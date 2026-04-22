 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carmila ajoute résolution sur ratification de Sébastien Cayla au conseil d’administration
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 11:34

* Carmila a corrigé avis de convocation BALO du 6 avril 2026 pour assemblée du 13 mai 2026, en ajoutant résolution sur ratification cooptation d’un administrateur. * Correction BALO du 10 avril 2026 a introduit nouvelle 5e résolution portant sur ratification nomination de Sébastien Cayla au conseil d’administration. * Ajout a entraîné renumérotation des résolutions suivantes, avec report des résolutions relatives aux rémunérations, aux conventions réglementées, aux rachats d’actions, aux annulations de titres, aux attributions gratuites, ainsi que des pouvoirs pour formalités. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Carmila SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/208833688BEE4E32AA8ABED605028322D5B997F7

Valeurs associées

CARMILA
17,8600 EUR Euronext Paris +0,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank