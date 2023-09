Carmignac recrute Rita Wyshelesky (ex-EdenTree) an tant qu'analyste ESG senior

(AOF) - Carmignac renforce son équipe d’investissement durable avec la nomination de Rita Wyshelesky en tant qu’analyste ESG senior. Elle est placée sous la responsabilité de Lloyd McAllister, responsable de l’investissement durable chez Carmignac, et sera basée à Londres. Rita Wyshelesky travaillera avec l’équipe de gestion sur l’analyse extra-financière, la recherche thématique et l’engagement, et participera à l’élaboration des pratiques et des politiques ESG à l’échelle de l’entreprise, assurant une veille des évolutions réglementaires et contribuant à l’innovation produits dans son domaine.

Rita Wyshelesky rejoint Carmignac en provenance d'EdenTree Investment Management, où elle travaillait depuis 2020, plus récemment en tant qu'analyste senior ESG spécialisée dans l'engagement avec les entreprises sur les sujets sociaux, notamment dans les domaines de la santé, du bien-être et de la biodiversité. Avant de rejoindre EdenTree, Rita a travaillé chez FAIRR Initiative et Ernst & Young.

Elle est titulaire d'un diplôme d'expertise-comptable et est titulaire du certificat CFA UK Level 4 en investissement ESG. Par ailleurs, elle est titulaire d'un master en gestion et finance de l'Université de Bath et d'une licence en biochimie du King's College de Londres.