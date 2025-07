Carmignac lance un fonds pour faire face à l’inflation

Carmignac lance le fonds Carmignac Portfolio Inflation Solution, dont l’objectif est de dégager une performance positive supérieure à l’inflation sur un horizon de cinq ans. Ce lancement fait suite à une période d’incubation que la société qualifie de « réussie » au sein du Carmignac Lab, où les nouveaux produits sont testés à l’aide des capitaux propres avant leur commercialisation auprès des clients. Depuis sa création en décembre 2023, le fonds a généré une performance de 15,27?%, contre 3,25?% pour son indicateur de référence (Eurostat Euro HICP hors tabac - interpolé en cotation journalière).

Carmignac Portfolio Inflation Solution vise à offrir de la diversification par rapport à une allocation traditionnelle, « dans un contexte de possible retour à un régime d’inflation cyclique, alimenté par l’évolution structurelle des tendances démographiques, géopolitiques et du commerce international », explique la société de gestion installée Place Vendôme.

Le fonds est investi dans différentes classes d’actifs dans un univers mondial, y compris les matières premières, avec pour objectif de surperformer l’inflation sur l’ensemble du cycle. Géré par Frédéric Leroux, Christophe Moulin et Pierre-Edouard Bonenfant, le fonds adopte un processus d’investissement en trois étapes. Premièrement, l’allocation multi-actifs cœur est construite pour refléter la vision stratégique des gérants sur l’évolution du paysage inflationniste. Deuxièmement, le fonds est exposé en permanence à l’inflation future via l’utilisation de swaps d’inflation. Enfin, l’équipe gère des positions tactiques multi-actifs afin de tirer parti des opportunités de marché à court et moyen terme. « Cette flexibilité permet aux gérants d’atténuer, d’amplifier ou de diversifier les sources de performance du portefeuille cœur selon la position de l’inflation dans son cycle. Il en résulte une stratégie capable de s’adapter à un environnement inflationniste plus volatil, alternant entre périodes de hausse des prix et phases de désinflation », justifie Carmignac.

Carmignac Portfolio Inflation Solution est enregistré en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Portugal, Espagne et Suisse.

Laurence Marchal