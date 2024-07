Carmignac lance un fonds dédié à la technologie

(AOF) - Carmignac lance un fonds actions conçu pour capter les opportunités de long terme que recèle le secteur technologique mondial, sous le nom de Carmignac Portfolio Tech Solutions. Le groupe souligne que "depuis plus de vingt ans, ce secteur a été l’un des principaux moteurs des marchés actions mondiaux" avec notamment l'intelligence artificielle qui "a donné naissance à de nouveaux champions et repousse sans cesse les limites de son champ d’application". De plus la technologie "est appelée à devenir un véritable catalyseur de la croissance durable à long terme".

Carmignac Portfolio Tech Solutions adoptera une gestion "de conviction" mêlant une stratégie d'investissement intrinsèquement "growth" à des opportunités "value", avec un portefeuille flexible et concentré, investissant dans des entreprises de toutes capitalisations et "largement exposé aux États-Unis et à l'Asie afin de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation".

Ce nouveau fonds sera géré par Kristofer Barrett, gérant de la stratégie actions internationales Carmignac Investissement et co-gérant de la stratégie diversifiée Carmignac Patrimoine. Ce gérant actif suédois, expert de la sélection de titres, a géré une stratégie actions technologiques de mars 2020 à février 2024 chez Swedbank Robur,avant de rejoindre Carmignac en avril 2024.