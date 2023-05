Carmignac lance deux fonds de merger arbitrage

(AOF) - Carmignac lance Carmignac Portfolio Merger Arbitrage et Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus, deux fonds d’arbitrage de fusions-acquisitions présentant des profils de rendement-risque différents et accessibles aux investisseurs professionnels et particuliers européens. Le fonds Carmignac Portfolio Merger Arbitrage présente un profil défensif avec une volatilité attendue de 2 à 4% tandis que Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus est un fonds plus dynamique avec une volatilité attendue de 5 à 7%.

Ce sont tous les deux des fonds de performance absolue.

Ces deux fonds prennent des positions sur les opérations de fusions-acquisitions annoncées dans les marchés développés.

Les fonds sont disponibles à la souscription en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour, les Pays-Bas et en Suède.

" La constitution d'une équipe de merger arbitrage, via le recrutement des gérants Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné en février 2023, répond à la demande croissante des investisseurs à la recherche de classes d'actifs non traditionnelles, offrant une volatilité réduite et des sources de rendement décorrélées " a expliqué Carmignac.