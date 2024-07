Carmignac : Jérémy Calbet nommé responsable et relations banques et institutionnels en France

(AOF) - Carmignac annonce la venue de Jéremy Calbet en tant que responsable relations banques et institutionnels au sein des équipes commerciales en France, dirigées par Ariane Tardieu à Paris. Dans le cadre de ses fonctions, il sera chargé d’optimiser la visibilité des fonds de Carmignac auprès du segment banques et institutionnels. Il est rattaché à Frédéric Monnet, directeur commercial banques et institutionnels pour la France et Monaco.

Jérémy Calbet dispose de plus de dix années d'expérience dans le développement commercial et a bâti une expertise sur les métiers de l'épargne retraite chez Eres, puis au sein de Natixis Interépargne, avant de gérer une partie de la clientèle grands comptes de Sogecap. Il était précédemment senior account executive au sein de Gédéon, fintech spécialisée dans l'univers des nouvelles solutions dédiées à la retraite.