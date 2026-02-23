Carmignac dévoile un fonds de private equity semi-liquide

(AOF) - Carmignac poursuit le développement de sa gamme sur les marchés privés avec le lancement de Carmignac ELTIF Evergreen, un fonds de private equity semi-liquide et ouvert, accessible à tous les investisseurs, notamment les particuliers, sans minimum de souscription. Cet ELTIF couvre l’ensemble de l’univers d’investissement du Private Equity, avec une allocation substantielle au segment secondaires, l’un des plus dynamiques des marchés privés aujourd’hui.

Le secondaire s'avère être un marché particulièrement adapté aux fonds evergreen, compte tenu de ses atouts en matière de diversification, d'une meilleure visibilité sur les actifs sous-jacents et d'une gestion de la liquidité plus efficace.

Le fonds adopte une approche globale et diversifiée des entreprises non-cotées au niveau mondial, avec un focus initial sur l'Europe.

Le marché européen présente actuellement des opportunités particulièrement attractives sur le segment du secondaire, porté notamment par des valorisations plus favorables, des standards de gouvernance solides et un vivier d'actifs de qualité.

Grâce à cet ELTIF, Carmignac souhaite élargir l'accès à sa stratégie private equity à un plus grand nombre d'investisseurs, tout en conservant l'approche d'investissement, les standards de gouvernance et de gestion des risques.

Carmignac ELTIF Evergreen sera officiellement lancé le 31 mars 2026, et est d'ores et déjà disponible à la souscription au Luxembourg, en France, en Autriche, au Portugal, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et à Singapour.

Le fonds proposera des fenêtres de souscription mensuelles et des fenêtres de rachat trimestrielles.