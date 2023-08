Carmignac: Abdelak Adjriou et Alessandra Alecci chargés du fonds Carmignac Portfolio EM Debt

(AOF) - Carmignac annonce qu’il renforce son équipe dédiée à la dette émergente avec la promotion d’Abdelak Adjriou et la nomination d’une nouvelle gérante, Alessandra Alecci. Ensemble, ils sont responsables de la gestion du fonds noté cinq étoiles Carmignac Portfolio EM Debt. Abdelak Adjriou devient également cogérant de la composante obligataire de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, un fonds diversifié, noté quatre étoiles et investissant dans les marchés émergents.

Abdelak Adjriou et Alessandra Alecci ont déjà travaillé ensemble pendant cinq ans chez American Century Investments sur les stratégies macro obligataires et ont notamment cogéré une stratégie flexible total return de dette émergente. Leurs styles d'investissement sont complémentaires, et combinent la sélection de titres et la recherche fondamentale. Ils détermineront de manière conjointe l'allocation d'actifs du portefeuille, en couvrant les différents segments de l'univers de la dette émergente, capitalisant ainsi sur leur expérience de gestion de la dette en devise forte et locale.

Abdelak Adjriou a rejoint Carmignac en 2021 et possède plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles obligataires. Il a géré par le passé des fonds de dette émergente chez HSBC Asset Management et American Century Investments. Abdelak reste co-gérant de Carmignac Portfolio Global Bond, aux côtés de Julien Chéron. Alessandra Alecci rejoindra Carmignac le 11 septembre et sera basée à Paris. Elle a été gérante et responsable de la recherche sur les obligations souveraines et sur la dette émergente chez American Century Investments, depuis 2015.