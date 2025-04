Carmax affiche un bénéfice par action inférieur aux attentes

(AOF) - Carmax est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le distributeur américain de véhicules d’occasion affiche un bénéfice par action diluée de 0,58 dollar, en hausse de 81% sur un an mais inférieur de 11% aux attentes du marché. Le groupe signale une dépréciation de 12 millions de dollars. Carmax a vendu 301 811 véhicules au quatrième trimestre, un chiffre en hausse de 4,9% sur un an. A 6,0 milliards de dollars, le revenu net progresse de 6,7% sur un an.

