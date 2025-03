Carmat: un peu de répit avec une ligne de financement information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Le fabricant du coeur artificiel Carmat , qui dispose d'une trésorerie limitée, a annoncé jeudi avoir obtenu une ligne de financement de neuf millions d'euros auprès d'Iris Capital Investment.



Ce financement flexible en fonds propres doit porter sur un nombre maximal de neuf millions d'actions, soit environ 15% du capital actuel, sur une durée de 24 mois, précise le groupe dans un communiqué.



Sur la base du cours actuel, la société pourrait recevoir un montant total brut de 7,9 millions d'euros en cas d'utilisation de la totalité de la ligne.



Dans une note de réactions, les analystes d'Oddo BHF évoquent cependant un simple 'bridge' dans l'attente d'un financement plus durable.



'Malheureusement cette ligne de financement n'est pas suffisante pour finir l'année', déplore la société de Bourse.



Carmat estime en effet qu'il lui faudrait renforcer sa trésorerie d'environ 35 millions d'euros afin de financer ses projets pour les 12 prochains mois.



'La dilution effective et progressive devrait peser sur le cours ces jours-ci malgré l'assurance d'une visibilité financière un peu améliorée', ajoute Oddo.



Autour de 10h10, l'action Carmat lâchait plus de 4% jeudi à la Bourse de Paris, portant à plus de 78% son repli sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées CARMAT 0,8370 EUR Euronext Paris -4,78%