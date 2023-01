CARMAT tiendra une visioconférence le 23 janvier à 18h00 afin de faire le point sur ses activités et perspectives

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce la tenue d’une visioconférence en français pour faire le point sur ses activités et perspectives.



Date / heure :



• le lundi 23 janvier 2023 à 18h00 (Paris)



La conférence sera animée par :



• Stéphane Piat, Directeur général

• Pascale d'Arbonneau, Directrice administrative et financière

• Francesco Arecchi, Directeur du développement du marché mondial

• Pr Christian Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales



Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien : https://channel.royalcast.com/landingpage/carmat-fr/20230123_1/



• Ce lien vous permet à la fois de vous inscrire et de participer à la réunion virtuelle.

• À tout moment de la présentation, vous pouvez envoyer vos questions par écrit via la plateforme de web conférence. Elles seront classées dans la file d'attente pour la session Questions/Réponses.



