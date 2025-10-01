 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 898,08
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carmat se dirige vers une liquidation judiciaire
information fournie par AOF 01/10/2025 à 08:24

(AOF) - Lors de l’audience du 30 septembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles a constaté que l’offre de reprise en plan de cession reçue le 31 juillet 2025 n’était pas recevable, l’ensemble des conditions suspensives, et notamment celle relative à l’obtention des financements nécessaires à la reprise, n’ayant pas été levées. Par conséquent, l’administrateur judiciaire a déposé auprès du Tribunal une requête en vue de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette requête va être examinée par le Tribunal le 14 octobre prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 08:37

    Quel vol encore en France quel est le pays derrière Cena qu on rigole plus c est gros plus ça passe maintenant ??La trahison contre la France est exponentielle en France ???

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank