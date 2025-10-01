Carmat se dirige vers une liquidation judiciaire

(AOF) - Lors de l’audience du 30 septembre, le Tribunal des activités économiques de Versailles a constaté que l’offre de reprise en plan de cession reçue le 31 juillet 2025 n’était pas recevable, l’ensemble des conditions suspensives, et notamment celle relative à l’obtention des financements nécessaires à la reprise, n’ayant pas été levées. Par conséquent, l’administrateur judiciaire a déposé auprès du Tribunal une requête en vue de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette requête va être examinée par le Tribunal le 14 octobre prochain.

