Carmat : Résultats S1 2024 en ligne

Des charges d’exploitation qui restent maîtrisées

Après avoir publié un chiffre d’affaires de 3,3M€ correspondant à 20 implantations au S1 (7 dans un cadre commercial et 13 dans le cadre de l’étude EFICAS), la société publie des résultats totalement conformes à nos attentes. Sans surprise, le Résultat opérationnel ressort à -25,4M€ et le résultat net à -26,2M€. Les charges d’exploitation restent globalement bien maitrisées et en phase avec ce qui était attendu, de même que les charges financières et le CIR.

Revue des perspectives de CA sans impact significatif sur les résultats

L’accélération des ventes devrait se poursuivre au S2 sous l’effet 1/ de la hausse du nombre de centres formés, 2/ d’une accélération de la dynamique des centres formés, 3/ d’un élargissement des actions commerciales aux centres spécialisés en assistance mécanique (et plus uniquement aux centres spécialisés en transplantation) 4/ d’une accélération attendue des « redo ». Plusieurs centres ont déjà réalisé plusieurs implantations avec une tendance qui devrait s’accroitre du fait d’une adoption croissante de la technologie. Pour autant la société estime désormais que son chiffre d’affaires annuel devrait atteindre 8 à 12M€ vs 14M€ estimé auparavant. Nous avons donc modifié nos perspectives pour 2024 et attendons désormais un CA de 11,5M€. Néanmoins, la révision de ces perspectives de ventes ne modifie que marginalement les résultats attendus en raison de la baisse des coûts d’achats consommés qui en découlera. Nous n’avons pas modifié les années suivantes.

Opinion et Recommandation

Nous confirmons notre recommandation Achat et notre OC de 6,8 €.