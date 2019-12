CARMAT reprend le recrutement dans l'étude PIVOT en République tchèque avec l'implantation de son cœur artificiel chez le 12e patient

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui le traitement du 12e patient de l'étude PIVOT en République tchèque.L'implantation a été réalisée par les équipes du professeur Ivan Netuka, Directeur du Département de Chirurgie Cardiovasculaire de l'Institut de la Médecine Clinique et Expérimentale (IKEM) à Prague et l'investigateur principal de la 2ème partie de l'étude PIVOT.Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Nous sommes très heureux d'annoncer la reprise des implantations à Prague. La procédure chirurgicale s'est déroulée de manière satisfaisante il y quelques jours et le patient poursuit son rétablissement progressif. Nous constatons, tant au centre de Prague qu'à Nur-Sultan, un flux de patients éligibles plus soutenu, ce qui devrait permettre aux équipes médicales un recrutement plus rapide par rapport à la 1ère cohorte, en ligne avec l'objectif d'obtention du marquage CE en 2020. »Pour recevoir toute l'information financière en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu