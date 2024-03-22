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Carmat reporte d'au moins 2 ans la maturité de ses prêts bancaires
information fournie par Reuters22/03/2024 à 17:56

Carmat SA ALCAR.PA :

* CARMAT ANNONCE UN ACCORD DÉFINITIF AVEC L'ENSEMBLE DE SES CRÉANCIERS FINANCIERS SUR DE NOUVELLES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE SES PRÊTS BANCAIRES

* REPORT D'AU MOINS 2 ANS DE LA MATURITÉ FINALE DE L'ENSEMBLE DES PRÊTS BANCAIRES

* EQUITIZATION DE L'EMPRUNT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA BEI PERMETTANT DE LIMITER SON REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET D'OPTIMISER LA TRÉSORERIE DE LA SOCIÉTÉ

* DG : PERMET D'ÉTENDRE D'AU MOINS DEUX ANS LA MATURITÉ DE TOUTES NOS DETTES FINANCIÈRES, ET AINSI DE RÉDUIRE DE PLUS DE EUR 30 MLNS NOS REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS SUR LA PÉRIODE 2024-2025

* PEUT FINANCER SES ACTIVITÉS, SELON SON « BUSINESS PLAN » ACTUEL, JUSQUE MI-MAI 2024

* ESTIME SON BESOIN DE FINANCEMENT SUR LES 12 PROCHAINS MOIS À ENVIRON EUR 35 MLNS

Texte original: https://tinyurl.com/3mmv2p2c Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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