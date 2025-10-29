Carmat : report de la publication de son rapport financier semestriel 2025

(AOF) - Carmat fait l’objet depuis le 1er juillet 2025, d’une procédure de redressement judiciaire. Dans ce contexte, la biotech annonce le report de la publication de son rapport financier semestriel 2025 (clôture au 30 juin 2025). Le conseil d’administration qui s’est réuni le 28 octobre 2025 a considéré qu’il n’était pas en mesure d’arrêter les comptes au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d’incertitude concernant le devenir de la société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s’il y a lieu, ou pas, d’appliquer le principe de continuité d’exploitation.

Par conséquent, la publication du rapport financier semestriel 2025 de Carmat, initialement prévue le 31 octobre 2025, est reportée à une date ultérieure, et toute décision à ce sujet sera fonction de l'évolution de la situation de la société.

Suite à la non-recevabilité d'une première offre de reprise, constatée par le Tribunal des activités économiques de Versailles lors de son audience du 30 septembre 2025, l'administrateur judiciaire avait déposé une requête en vue de solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui a été examinée par le Tribunal lors d'une audience qui s'est tenue le 14 octobre 2025.

Lors de cette audience, le Tribunal a décidé le renvoi de l'examen de cette requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au 25 novembre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS