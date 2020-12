CARMAT reçoit le marquage CE pour son cœur artificiel total

- Le marquage CE permet à la société de commercialiser son cœur artificiel total en tant que pont à la transplantation dans l'UE

- Conférence de presse virtuelle prévue le 6 janvier 2021



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Le marquage CE est une excellente nouvelle pour les patients et une étape majeure pour CARMAT. Dès janvier, nous allons accélérer la montée en puissance de nos activités de production et intensifier les discussions avec nos principaux clients cibles afin de procéder à un lancement commercial fluide au cours du deuxième trimestre 2021, et offrir ainsi une solution à de nombreux patients en attente d'une transplantation cardiaque. Le marquage CE ouvre sans aucun doute un nouveau chapitre très prometteur pour la société. Je suis également particulièrement fier de nos employés qui ont fait preuve d'un engagement et d'une détermination exceptionnels en ces temps très particuliers et, bien sûr, je tiens à remercier tous nos actionnaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Je serai ravi de partager de plus amples détails sur notre plan de lancement lors d'une conférence de presse qui aura lieu le 6 janvier 2021. »



