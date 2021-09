CARMAT reçoit l'accord final du comité de protection des patients pour l'utilisation de la version commerciale du cœur Aeson® dans l'étude EFICAS en France

Cet accord ouvre la voie au démarrage de cette étude, dont le recrutement devrait débuter dès le 4ème trimestre 2021 au sein des 6 premiers centres qui ont exprimé leur souhait d'y prendre part (APHP Hôpital européen Georges-Pompidou, APHP-HU Pitié Salpêtrière, CHRU Lille, CHU Lyon, CHU Rennes et CHU de Strasbourg).



Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, déclare : « Je me réjouis de l'accord du comité de protection des patients quant à l'utilisation de la version la plus récente d'Aeson® dans la cadre de l'étude EFICAS. Cette étude médico-économique est d'un intérêt majeur notamment pour notre développement en France car les données collectées contribueront, en particulier, à la demande de remboursement d'Aeson® sur notre marché domestique. Je suis également ravi de l'intérêt des 6 hôpitaux français parmi les plus renommés en cardiologie qui nous font confiance ; et de permettre à des patients français de bénéficier de notre thérapie unique. »



