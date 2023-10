Carmat : rebond après l'annonce de 7 implantations de son coeur artificiel

(AOF) - Carmat (+10,11% à 3,43 euros)s’offre un rebond après plusieurs séances dans le rouge après avoir annoncé 7 implantations de son cœur artificiel Aeson dans le cadre de l’étude Eficas, « dont 4 au cours des 4 dernières semaines ». Selon la medtech, le rythme des implantations « permet d’anticiper la finalisation de l’étude en 2025, conformément à l’objectif ». Ces annonces ont été faites lors de la conférence nationale sur la transplantation cardiaque et pulmonaire et l’assistance circulatoire organisée par l’hôpital Pitié Salpêtrière du 18 au 20 octobre 2023 à Paris.

" Le rythme de recrutement de l'étude s'est récemment accéléré avec 4 implantations réalisées au cours des 4 dernières semaines " souligne le Pr. Christian Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales de Carmat. " Cette montée en puissance démontre une nouvelle fois la très bonne maîtrise du geste chirurgical pour implanter notre prothèse innovante. La récupération des patients en post-opératoire se passe de manière de plus en plus satisfaisante, ce qui nous rend particulièrement confiants dans les performances d'Aeson et la bonne réalisation de l'étude dont l'achèvement est attendu en 2025. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.