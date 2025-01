CARMAT réalise une levée de fonds d'un montant de 9,7 M€

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Je suis heureux de cette augmentation de capital, réalisée dans un environnement difficile, qui nous donne les moyens de poursuivre notre trajectoire de croissance. Je tiens à remercier tous nos actionnaires, anciens et nouveaux, et en particulier nos deux principaux actionnaires, qui ont une nouvelle fois réaffirmé avec conviction leur engagement à nos côtés. Forts de ce soutien, nous sommes très déterminés à franchir avec succès les nombreuses étapes créatrices de valeur qui nous attendent dès le premier trimestre. Au vu de la dynamique commerciale observée en ce début d’année, nous sommes également confiants quant à notre capacité à doubler cette année nos ventes par rapport à 2024. En parallèle, nous poursuivrons nos efforts pour étendre notre visibilité financière à plus long terme, et ainsi permettre une adoption toujours plus large de notre thérapie unique, au bénéfice des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée. »





