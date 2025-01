CARMAT réalise un solide exercice 2024 avec 42 implantations de son cœur artificiel Aeson® et anticipe la poursuite d’une forte dynamique en 2025



 Plus de 90 patients ont bénéficié du cœur artificiel Aeson® depuis la première implantation en 2013, dont 42 en 2024.

 Chiffre d’affaires 2024 de 7 M€ (soit une multiplication par 2,5 vs 2023).

 Réduction de plus de 20% du cash-burn vs 2023.

 50 hôpitaux formés à l’international aux implantations d’Aeson®.

 Succès du 1er « Aeson® User Meeting » et engagement croissant des hôpitaux formés permettant d’anticiper une forte dynamique des implantations en 2025.

 CARMAT prévoit a minima un doublement de ses ventes en 2025.



Paris, le 8 janvier 2025 – 17h45 CET



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, publie son chiffre d’affaires annuel 2024 et fait un point sur ses perspectives de développement.



