CARMAT réalise avec succès une levée de fonds d’un montant global de 40,5 M€

CARMAT réalise avec succès une levée de fonds d’un montant global de 40,5 millions d'euros, par émission de 4 054 282 actions



Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : « Je souhaite remercier l’ensemble des investisseurs, historiques et nouveaux, pour leur contribution au succès de ce financement important pour CARMAT. Les fonds levés vont nous permettre de nous concentrer sereinement, au cours des prochains mois, sur la reprise des implantations de notre cœur artificiel Aeson®, prévue dès le mois d’octobre 2022. Je suis notamment ravi de la participation d’un grand nombre d’investisseurs particuliers, rendue possible grâce à la plateforme PrimaryBid. Nous sommes très reconnaissants de leur soutien à CARMAT, entreprise française unique dans le domaine des technologies médicales. Grâce à leur concours, et à celui de tous les autres investisseurs, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif de faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation cardiaque, et ainsi d’apporter une solution aux nombreux patients atteints d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, qui se trouvent actuellement en situation d’impasse thérapeutique. »



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.