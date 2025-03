CARMAT publiera un point d’étape et tiendra une visioconférence le 9 avril 2025

Paris, le 31 mars 2025 – 18h30 CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la « Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, publiera un point d’étape sur son activité et tiendra une visioconférence le mercredi 9 avril 2025 après la clôture des marchés.



La société tiendra à cette occasion une visioconférence le 9 avril 2025, en français à 18h00 (heure de Paris), puis en anglais à 20h (heure de Paris).



La présentation, suivie d’une session de Questions / Réponses, sera animée par :



• Stéphane Piat, Directeur général

• Pascale d’Arbonneau, Directeur général adjoint & Directeur financier

• Francesco Arecchi, Directeur du développement du marché mondial

• Christian Latrémouille, Directeur des affaires chirurgicales



Vous pourrez soumettre vos questions via la plateforme de visioconférence tout au long de la présentation.



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.