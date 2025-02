Carmat: publication favorable dans l'hypertension pulmonaire information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la publication, dans The Journal of Heart and Lung Transplantation, d'un article prometteur sur son coeur artificiel Aeson chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec hypertension pulmonaire, sur la base d'une étude à Astana (Kazakhstan).



Après l'implantation du coeur artificiel, les trois patients ont vu leur capacité fonctionnelle s'améliorer, comme l'a démontré le test de marche de six minutes, et sont sortis de l'hôpital sous support d'Aeson respectivement 68, 48 et 48 jours après l'implantation.



Au fil du temps, leurs indicateurs d'hypertension pulmonaire se sont améliorés, les rendant éligibles à une transplantation cardiaque, laquelle a effectivement eu lieu respectivement après 243, 155 et 109 jours.



'Jusqu'à 25% des patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée souffrent d'hypertension pulmonaire', souligne Carmat, pour qui 'Aeson pourrait devenir un traitement standard pour ces milliers de patients'.





