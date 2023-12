Carmat produira 500 cœurs par an dès 2024

(AOF) - Carmat annonce aujourd'hui la mise en service de son deuxième bâtiment de production (dit "BDA2") à Bois-d’Arcy (Yvelines), à proximité immédiate du premier bâtiment de production ("BDA1") de la société. Les travaux ont été achevés et l’ensemble des installations a été revu par l’organisme notifié Dekra qui a délivré, mi-novembre 2023, son approbation pour y produire le cœur artificiel total Aeson. Ce bâtiment de 1 500 m2 permet à Carmat d’augmenter significativement sa capacité d’assemblage des parties électroniques du cœur Aeson, mais aussi de réalisation de tests microbiologiques.

"Nous disposons d'un outil de production performant et homologué pour produire jusqu'à 500 cœurs en année pleine à partir de 2024", annonce Stéphane Piat, Directeur général de Carmat.

"Conformément à notre plan stratégique, nous allons continuer à faire évoluer ce dispositif industriel au cours des prochaines années, pour atteindre une capacité de production annuelle de 1 000 cœurs Aeson à horizon 2027."

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.