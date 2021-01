CARMAT présente le plan de développement commercial pour son cœur artificiel total

- Marché potentiel dans l'indication « pont à la transplantation » estimé à plus de 2 000 patients par an en Europe

- La société prépare un lancement commercial pour le 2ème trimestre 2021, avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France

En 2020, malgré le contexte COVID-19, CARMAT a atteint des objectifs clés, dont notamment :



o l'obtention de l'approbation complète de la Food & Drug Administration (FDA) américaine pour l'initiation d'une étude de faisabilité (EFS) aux États-Unis, et la formation réussie de trois centres américains au 4ème trimestre 2020 afin de débuter les implantations au 1er trimestre 2021 ;

o la sécurisation d'un financement de 13 M€ de l'État français pour initier un nouvel essai clinique (étude "EFICAS") en France au 2ème trimestre 2021 ;

o l'obtention du marquage CE qui permet à CARMAT de commercialiser son cœur artificiel total en tant que pont à la transplantation dans un grand nombre de pays, dont tous les pays de l'Union européenne ;

o la reprise de l'étude PIVOT en France, avec 2 patients traités en décembre



