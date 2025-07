CARMAT : point sur sa situation et sur la procédure de redressement judiciaire

CARMAT fait un point sur sa situation et sur la procédure de redressement judiciaire en cours



Suspension du cours de l’action CARMAT à partir du 30 juillet 2025 avant ouverture des marchés, en amont de la date-butoir de dépôt des offres de reprise ou d’investissements, fixée au 31 juillet 2025



Point sur l’activité et l’horizon financier de la Société



Compte tenu de ses ressources financières limitées, la Société a, depuis l’ouverture de la période d’observation le 1er juillet 2025, réduit son niveau d’activité pour se concentrer d’une part sur le support des patients déjà implantés avec son cœur artificiel Aeson®, et d’autre part sur les activités réglementaires et opérationnelles estimées clés en vue d’un redémarrage dans les meilleures conditions, une fois sa pérennité sécurisée : obtention du marquage CE selon la réglementation « MDR », maintien des infrastructures notamment de production, poursuite de l’amélioration d’Aeson® en vue de la mise à disposition d’ici fin 2025 d’une version du produit adaptée à un support long-terme des patients, et préparation de la publication des résultats de l’étude clinique EFICAS en fin d’année.



