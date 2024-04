CARMAT : participation à plusieurs conférences scientifiques et investisseurs au cours du 2ème trimestre 2024

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la « Société » ou « CARMAT »), annonce aujourd’hui sa participation aux conférences scientifiques et investisseurs suivantes durant le 2ème trimestre 2024 :



Conférences Scientifiques



44th ISHLT Annual Meeting

Du 10 au 13 avril 2024 (Prague, République Tchèque)



Mechanical Circulatory Support (MCS) Master-Class 2024

Du 7 au 8 juin 2024 (Turin, Italie)



EACTAIC ECHO Course 2024

Du 15 au 18 juin 2024 (Milan, Italie)



Conférences Investisseurs



Forum MidCap de Gilbert Dupont Société Générale

Le 16 mai 2024 (Paris, France)



Conférence Mid & Small Caps de Portzamparc BNP Paribas

Le 12 juin 2024 (Paris, France)



Pour recevoir toute l'information financière de CARMAT en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.