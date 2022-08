CARMAT : participation à des conférences investisseurs et scientifiques clés durant le 2nd semestre 2022

CARMAT annonce sa participation à des conférences investisseurs et scientifiques clés durant le 2nd semestre 2022



Paris, le 30 août 2022 – 18h CEST



CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui la participation de différents membres de son équipe de direction aux conférences investisseurs et scientifiques suivantes durant le 2nd semestre 2022.



