Carmat: Offre de reprise retenue, 88 emplois sauvegardés

Cœur artificiel produit par le fabricant français Carmat

Carmat a annoncé mardi que le tribunal des activités économiques de Versailles a retenu la veille l’offre de reprise en plan de cession et arrêté le plan de cession de Carmat SA, dans le cadre duquel les activités du fabricant français de coeurs artificiels seront poursuivies et opérées par Carmat SAS.

L'offre s’accompagne de la reprise de 88 salariés, des actifs et de la "très grande majorité" des contrats, ainsi que d’une réduction significative de la consommation de trésorerie, selon un communiqué.

Elle prévoit un financement total de 110 millions d'euros, dont 10 millions d'euros disponibles immédiatement et 20 millions d'euros dès le début de l’année 2026, ajoute Carmat, ces deux premiers apports étant assurés conjointement par LOHAS et par Sante Holdings, actionnaire historique du groupe.

L'entreprise de biotechnologie en difficultés indique que, si la reprise permet la poursuite des activités de Carmat au sein de Carmat SAS, elle va entraîner la liquidation judiciaire de Carmat SA.

"Il est hautement probable que les actionnaires (...) subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu’une grande partie de ses créanciers subiront une perte très significative pouvant porter sur l’intégralité de leurs créances", selon le communiqué

Le cours de l'action reste suspendu, précise Carmat.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)